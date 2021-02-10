تيم حسن عاشق لامرأتين في وقت واحد ضمن مسلسل "أنا" على "شاهد VIP"

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"الخليج 365" من بيروت: من عروض شاهد الأولى، تنطلق الدراما الاجتماعية "أنا" مع النجم تيم حسن والمخرج سامر البرقاوي على "شاهد VIP"، اعتباراً من 14 فبراير الحالي.

يرصد العمل حكاية كرم الذي يعيش حياة مغلفة بإطار اجتماعي لامع، وهو مهندس ناجح ورئيس قسم في شركة مقاولات يملكها رجل الأعمال والمقاول المعروف ناجي والد زوجته أسيل. وفي وقت يعيش كرم حياة طبيعية مع عائلته، يقع في حب جودي، مدرّبة الرقص في مدرسة أولاده، فتنشأ بينهما قصة حب تضع الرجل أمام مفترق طرق في حلقات تزخر بالإثارة والتحدي والتشويق، حينما يجد نفسه يكنّ مشاعر الحب لامرأتين في وقت واحد. وسرعان ما تطرأ أحداث مفاجئة وغير متوقعة تقلب الموازين وتجبر كرم على اتخاذ القرار الأصعب.



رولا بقسماتي.. امرأة ذكية وجدية وصاحبة كبرياء..

تشرح رولا بقسماتي عن شخصيّة أسيل، فتقول "أنها امرأة ذكية تنحدر من عائلة راقية وثرية، فقدت والدتها حينما كانت صغيرة فرباها والدها ودلّلها، ثم تزوجت من كرم إثر قصة حب بينهما، وأنجبت منه ولدين، وهي تعتبر أن للعائلة الأولوية والأمر الأهم في حياتها". وتشير إلى "أن أسيل لها ذوقها الخاص في الحياة، ولديها نوع من الكبرياء، ما يمنعها من التعبير عن أحاسيسها بسهولة، خصوصاً أنها جدية مع من حولها وفي القضايا التي تعالجها".

تشيد بقسماتي بـ"فريق العمل وتصفه بالمهني وصاحب الأداء الجبار على كل المستويات من أجل الوصول إلى النتيجة المطلوبة، وعلى رأس هذا الفريق بطبيعة الحال المخرج سامر البرقاوي، الذي يقرأ ما بين السطور وهو سلس في التعامل". كما تثني على التعاون الأول مع تيم حسن، "الذي ساعدني في الاستمتاع بتقديم الشخصية، إضافة لكونه صاحب حضور قوي". وتصف جوزيف بونصار بأنه "صاحب طاقة إيجابية ينقلها إلى الممثل أمامه، كما أن المشاهد سيظن أن الأولاد قدموا أعمالاً كثيرة في السابق، نظراً لأنهم أجادوا تقديم أدوارهم". وتعتبر أن "الكاتبة عبير شرارة عالجت القصة بأسلوب راق، فحتى لو أننا نعرف المشاكل، لكنها هنا ترجمتها بشكل متميز ومشوق". وتعرب عن سعادتها بالتعاون مع منصة "شاهد"، مثنية على خياراتها القوية للأعمال الدرامية، وتحقيقها نسب مشاهدة مرتفعة".

رزان جمّال.. راقصة محبة للمغامرة وراءها سر عظيم

من جهتها، تتوقف رزان جمّال عند "شخصية جودي، وهي راقصة معاصرة، تدخل في علاقة حب مع رجل متزوج، ولا تتأخر بعدها أن تواجه ظروفاً معينة تشعرها بضعفها وتبدّل حياتها". وتقول "هي امرأة حرة وشغوفة، لا تتردد في أخذ المبادرات، محبة للمغامرة وخوض تجارب مثيرة، وهو ما سيلفت انتباه كرم". وتضيف أن "جودي تحب أن تعيش اللحظة، وهذا ما يمنعها من التفكير في تداعيات حبها لكرم وتأثير هذه العلاقة على عائلته، ومع الوقت سيزداد شعورها بالذنب، خاصة وأنها تخفي سراً مهماً عن كرم". عن تحضيرها للشخصية، تقول: "خضعت لتدريب مكثف على الرقص، وشكل هذا الأمر تحدياً بالنسبة لي إذ كان مطلوباً مني أن أكون جاهزة للتصوير خلال أسبوعين فقط، وأن أقنع المشاهد أنني راقصة محترفة". وتوضح أن "الشخصية لم تكن لراقصة في البداية، لكن حينما رآني المخرج سامر البرقاوي أرقص في أحد أفلامي، قرّر بناء الشخصيّة على هذا الأساس، كما أن هذا هو أول عمل لي في الدراما العربية المشتركة".

وتلفت إلى "أنني كنت أمر بفترة عصيبة، ما جعل مشاعري تتدفق وتعطي مزيداً من العفوية في الأداء"، مشيرة إلى أنها "المرة الأولى لي في عمل رومانسي، إذ لم يكن في نيتي تقديم هذه النوعية من الأدوار في الوقت الحالي، لكن قصة جودي وكرم فيها جدل ولغز، فهي ليست قصة حب مفروشة بالورود". وتثني على "فهم المخرج سامر البرقاوي لشخصيات عمله وغوصه في أعماقها، كي يصل بالمشهد إلى ما يريده بالضبط". وعلى رغم أنها تعتبر أن أسلوب تحضيرها للشخصية يختلف عن أسلوب تيم، تقول "تعلمت منه الكثير واستمتعت بالتمثيل أمامه، واستطعنا جمع تقنياتنا المختلفة بطريقة جميلة".

المخرج سامر البرقاوي.. معالجة مختلفة عن رجل وامرأتين في حياته

من جانبه يشير المخرج سامر البرقاوي إلى التعاون الممتد مع النجم تيم حسن منذ سنوات، موضحاً "أنها كانت أعمال قدمت بعناية وتروٍ، ونجحنا في تحقيق الاختلاف والغنى لممثل لديه طاقات كبيرة، وصاحب حرفية ومهارة وجاذبية استثنائية". يوضح أن "مسلسل "أنا" هو اختزال لحالة البحث عن الأنا في مكنوناتنا، ويختصر أسئلة كثيرة بداخلنا، لاسيما كرم لأنه محور الأحداث ومحركها"، شارحاً "أنه مهندس درس في الجامعة الأميركية وارتبط بزميلته أسيل ثم تزوج بها، وهذا الارتباط كان من عائلة غنية نظراً لكون أبيها هو صاحب شركة مقاولات ضخمة، وأثمر هذا الزواج عن عمل مع والد زوجته". ويلفت إلى أن "حياة كرم كانت تسير بصورة طبيعية قبل أن يلتقي بجودي، وستشكل قصته معها النقلة الكبيرة التي تأخدنا إلى أحداث المسلسل".

يراهن البرقاوي على الطرح المغاير لهذا الموضوع عن السائد، ما يجعلنا نتكلم عن معالجة مختلفة، حول رجل يحاول الدفاع عن فكرة وجود امرأتين في حياته في الوقت نفسه". ويضيف "أننا أمام عمل رومانسي، وهذا الجو ابتعدت عنه منذ سنوات، كما انحسر عن شاشاتنا"، معتبراً أن "الموضوع مناسب لأن يحكي عن جدلية المشاعر والحب، وقد ارتأت منصة "شاهد" أن تُطلقه في يوم عيد الحب". كما يشيد بالعمل مع هذه المنصة ومع مجموعة MBC، "إذ لدي كامل الثقة بخطواتهم، وأعتبر أن جزء من مشروعي هو رفد هذه المنصة، بما نستطيع تقديمه كصناع دراما بأفضل ما يمكن". ويختم بالقول "أننا صورنا في بيروت وضواحيها لمدة شهر ونصف الشهر تقريباً، آخذين بعين الاعتبار كل الإجراءات الوقائية من وباء كورونا، ونتمنى أن نوفق في هذا العمل ويكون عند حسن ظن الجمهور".

