الأمير تشارلز وزوجته كاميلا يحصلان على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا

محمد الفلاح - الأربعاء 10 فبراير 2021

أعلن قصر كلارنس، مقر إقامة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، أن الأمير وزوجته دوقة كورنوال كاميلا حصلا على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا.



وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أنه من المرجح أن طبيبا ملكيا أعطى تشارلز / 72 عاما/ و كاميلا/ 73عاما/ اللقاح في منزلهما.

ويتردد أن ولي العهد وزوجته حصلا على لقاح أكسفورد/ استرازينيكا. وقال صديق مقرب من الزوجين إن كاميلا بدت "سعيدة للغاية".

ويذكر أن الأمير تشارلز وابنه الأمير ويليام أصيبا بفيروس كورونا خلال الموجة الأولى من تفشي الفيروس العام الماضي.