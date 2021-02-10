بعد القلق على صحته.. هيثم شاكر يعلن تعافيه من كورونا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: طمأن الفنان هيثم شاكر جمهوره على صحته، موضحاً أنه أجرى مسحة أخيرة لفيروس كورونا وجاءت النتيجة سلبية، ليعلن تعافيه بشكل نهائي من فيروس كورونا.

ووجه المطرب المصري اعتذاره لكل من اتصل به ولم يستطع الرد عليه، وشكر الجميع على سؤالهم ومحبتهم واهتمامهم، داعيا الله أن يشفي كل مريض، وذلك خلال منشور له على حسابه الخاص بـ”إنستغرام” كتب فيه: “الحمد لله بعد 16 يوم من العزل المسحة الأخيرة سلبية، آسف إني ماقدرتش أرد على كل اللي حاول يطمن عليا برسالة أو باتصال، وبشكركم جميعاً على محبتكم واهتمامكم وربنا يشفي كل مريض”.

وكان النجم المصري قد أثار قلق الجمهور على صحته بعد إعلان إصابته بكورونا نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، وذلك بسبب حالته الصحية الدقيقة بعد معاناته لسنوات من السرطان وشفائه منه.

يذكر أن هيثم شاكر شارك في رمضان 2020 بمسلسل “حب عمري” والذي يعد أول بطولة مطلقة له في الدراما، وهو من بطولة سهر الصايغ ومحمد عادل ومنة فضالي ومي القاضي وأماني كمال وديانا هشام ومحمد مهران وأحمد كرارة وسامح الصريطي وحنان سليمان تأليف وسيناريو فداء الشندويلي، ومن إخراج عبد العزيز حشاد.