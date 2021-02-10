صورة جديدة لتوبا بويوكستون وأنجين أكيوريك تثير الجدل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: شاركت النجمة التركية توبا بويوكستون الجمهور بكواليس مشاركتها في مسلسل “ابنة السفير”، من خلال جلسة تصوير جديدة ظهرت فيها مع مواطنها النجم أنجين أكيوريك.

وشاركت بويوكستون الصور التي جمعتها بالنجم التركي الشهير عبر حسابها على انستغرام وذلك من كواليس تصوير بوستر المسلسل الذي أثير بسببه ضجة كبيرة بعد انسحاب الممثلة التركية نسليهان أتاغول من العمل.

وظهرت النجمة الشهيرة في الوطن العربي بشخصية “عاصي” في الوطن العربي، وهي تجلس على كتف أكيوريك مبتسمة وهو يرمقها بنظرة إلى أعلى. وعلقت على الصورة “نعم ، أحيانًا يكون على كتفك”، لتشويق الجمهور بالقصة الجديدة في المسلسل.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصورة المميّزة، ونالت اعجاب الالاف منهم وانقسمت التعليقات بين من عبّر عن سعادته بانضمامها الى العمل الجديد، ومن انتقد استكمال المسلسل بشخصية جديدة.

وكانت النجمة نسليهان الشهيرة بشخصية “نيهان” من مسلسل “حب أعمى” كشفت تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بوعكة صحية شديدة أدت إلى انسحابها من المسلسل.