بالفيديو – نيللي كريم تُبهر متابعيها بإطلالات مختلفة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أشعلت الفنانة المصرية نيللي كريم مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صوراً على حسابها الخاص في “إنستغرام” بصحبة الفنان كريم عبد العزيز في أحد الإعلانات التجارية لصالح إحدى شركات الاتصالات، وقد ظهرت فيها بشخصيات عدة مختلفة.

ونشرت نيللي عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها على “إنستغرام”، مجموعة من الصور للشخصيات التي تظهر بها في الإعلان، والتي كان أبرزها تجسيدها لمارلين مونرو وراعية البقر… وتلقّت نيللي الكثير من التعليقات من جمهورها الذي أثنى على إتقانها أدق التفاصيل في الصور التي نشرتها للشخصيات التي قلّدتها.

من ناحية أخرى، بدأت نيللي كريم تصوير مسلسلها “ضد الكسر”، وهو من إخراج أحمد خالد وتأليف عمرو الدالي وإنتاج “العدل غروب”، وستخوض به سباق الدراما الرمضاني المقبل.

كما ستشارك نيللي في أكثر من عمل، منها: “العميل صفر” مع أكرم حسني، والجزء الثاني من “بــ100 وش” مع آسر ياسين، والمقرر تقديمه في فيلم سينمائي.