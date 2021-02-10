بعد تقليدها عادل إمام.. ممثلة صينية: المرة المقبلة مدرسة المشاغبين”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: في مقابلة أُجراها معها عبر الإنترنت، الإعلامي عمرو خليل والإعلامية ريهام إبراهيم، ضمن برنامج “من مصر” الذي يقدّمانه على قناة CBC، كشفت الممثلة الصينية تشاو ناو، أو آسيا عن نيتها تقليد الفنان عادل إمام مرة أخرى بعد تحقيق فيديو تقليدها له في مسرحية “شاهد ماشفش حاجة”، أكثر من نصف مليون مشاهدة خلال أيام قليلة، مؤكدةً أن هذه المرة ستكون في مسرحية “مدرسة المشاغبين”.

وأكدت تشاو أنها قلّدت عادل إمام في مشهد المحكمة من مسرحية “شاهد ماشفش حاجة” بعدما لاحظت أن أحد أصدقائها لا يتوقف عن الضحك وهو يشاهد المسرحية… وقالت: “في البداية لم أكن أفهم جيداً اللهجة المصرية وأسلوب حديث عادل إمام، وشرح لي صديقي قواعد اللهجة المصرية وأسلوب الحديث… عندما أشاهد هذه اللقطة مرة أخرى أشعر بأن الأستاذ عادل إمام عظيم”.

وأوضحت تشاو أن تصوير الفيديو تطلّب منها تقليد شخصيتين، شخصية عادل إمام مرة، بحيث تتخيل وجود حاجب المحكمة “برعي” (الفنان سامي جوهر) أمامها، ثم تغيّر بعد ذلك الملابس والمكياج لتقلّد شخصية “برعي” بالطريقة نفسها.

وعن عادل إمام، قالت تشاو ناو: “أعتقد أنه عظيم لأنه يكرّس حياته بطولها لتقديم الكثير من الأعمال التي تجلب لنا الفرح والأمل”.

وعمّا إذا كانت ترغب في تقليد عمل آخر لعادل إمام، أوضحت: “أريد أن أقلّد مقطعاً كلاسيكياً من “مدرسة المشاغبين”.