بعد هيفاء وهبي.. نيكول سابا تعتذر عن بطولة مسلسل يسرا الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: رُشحت النجمة اللبنانية نيكول سابا، لتجسيد دور البطولة في مسلسل “حرب أهلية” إلى جانب الفنانة المصرية بسرا الذي ستنتجه شركة “العدل غروب”، وسيتم عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.

وقدّمت نيكول سابا بحسب بعض المصادر اعتذارها عن عدم المشاركة في العمل، نتيجة انشغالها في تحضير أعمال غنائية، فضلاً عن تخوفها من تفاقم أزمة فيروس كورونا وصعوبة تنقلها بين القاهرة وبيروت.

وجاء اعتذار نيكول سابا عن تقديم العمل بعد أن كانت مواطنها اللبنانية هيفاء وهبي قد اعنذرت أيضًا عن المشاركة في المسلسل.

مسلسل “حرب أهلية” تنتجه شركة “العدل غروب” بالتعاون مع شركة “سينرجي”، وهو من تأليف مدحت العدل، وإخراج سامح عبدالعزيز.