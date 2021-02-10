تفاصيل زواج محمد محسن وهبة مجدى في عيد الحب.. قصة حقيقية في كليب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتهت المخرجة المصرية بتول عرفة من تصوير عدة أغانى جديدة، منها أغنية "أهلا بيك"، للمطرب محمد محسن، والمقرر طرحها في عيد الحب.

ونجحت بتول عرفة في الجمع بين محمد محسن وزوجته الفنانة هبة مجدي، ليظهرا للمرة الأولى معا في كليب رومانسي مصور.

وأقنعت المخرجة الفنانة الشابة هبة مجدي بالظهور في هذا الكليب رغم انشغالها بتصوير عدة مشاريع في الدراما التليفزيونية، حتى يكون الكليب أكثر مصداقية من حيث الكلمات والفكرة التي يقدمها، خاصة وأن هناك قصة حب جمعت محسن وهبة مجدي قبل زواجهما شغلت الجمهور.







الكليب تم تصويره في لبنان وسط الجبال، وحرصت المخرجة على اختيار موقعا جديدا يتماشى مع الشكل الذي تقدمه في الكليب.

وشوقت المخرجة بتول عرفة الجمهور خلال الأيام الماضية بعد نشر صورة لها مع المطرب محمد محسن وزوجته هبة مجدي من لوكيشن التصوير، وظهر الفنانان من الخلف دون أن تتضح معالمهما، وعلقت بتول على الصورة: "توقعوا الكليب القادم مع مين؟".

تعد أغنية "أهلاً بيك" أولى أغانى ألبوم محمد محسن الجديد، الذي ينوي طرحه هذا العام، والأغنية من تأليف الشاعرة نور عبدالله، وألحان محمد النادي وتوزيع يحيي يوسف، وهو فريق العمل نفسه الذي اجتمع من قبل في أغنية "في قلبي مكان".



