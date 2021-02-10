"في بيتنا روبوت" يتصدر شبكات التواصل.. فريق العمل متحمس لجزء ثان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تصدر المسلسل المصري"في بيتنا روبوت" الساعات الماضية شبكات التواصل الاجتماعي، ومشاهدات موقع يوتيوب.

المسلسل يعرض على قناة (cbc)، ويشارك في بطولته شيماء سيف، وعمرو وهبة، وليلى زاهر، وهشام جمال، ودلال عبدالعزيز، والمسلسل من تأليف أحمد محيي، وأحمد المحمدي، وإخراج وليد الحلفاوي.



وعن أسباب نجاح العمل تحدث الناقد نادر ناشد لـ"الخليج 365" قائلا: "تدور الأحداث حول أسرة تقرر الاستعانة بروبوت للعيش معهم في المنزل، في إطار كوميدي حيث يقلب حياة الأسرة رأساً على عقب".





وأضاف أن "الفكرة دائما هي محور العمل، وقد نجح فريق المسلسل في تقديم فكرة جديدة جذابة حول الذكاء الاصطناعي بشكل كوميدي، ومن أهم عوامل نجاح المسلسل أيضا حجم الموهبة التي يمتلكها الأبطال وخفة الظل، لذا لا يشعر المشاهد بالملل طوال متابعة الحلقات".

وتابع نادر ناشد: من جماليات الفكرة أنها تقترب من روح العصر الذي نعيشه، إذ تسيطر فيه التكنولوجيا بصورة كبيرة على كل تفاصيل حياتنا وتتحكم فيها أيضا.

وكان الفنان ومنتج المسلسل هشام جمال قد حل ضيفا على برنامج "معكم منى الشاذلي"، وكشف في حديثه عن رغبته في تقديم جزء ثان للمسلسل، استثمارا لنجاح الجزء الأول ،وأكد أن المناقشات بين فريق العمل مستمرة حول ملامح وتفاصيل الجزء الثاني.