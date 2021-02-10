وفاة ليو كوبر.. رسام ملصقات أفلام تشارلي تشابلن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي الرسام الفرنسي الشهير ليو كوبر الذي أنجز، خصوصا ملصقات أفلام تشارلي تشابلن، عن 94 عاما بمنزله في باريس.

ووقّع كوبر الحائز على جائزة في مهرجان كان السينمائي سنة 1974 عن ملصق فيلم "إيمانويل"ـ ملصقات أفلام "ذي جرايت ديكتايتور" و"مودرن تايمز" و"ذي جولد راش"، إضافة إلى "سيتي لايتس" و"ذي كيد".

وأنجز ليو كوبر ملصقات إعلانية كثيرة وأخرى لمسارح عدة في العاصمة الفرنسية. وفي 2015، أنجز رسما عن الهجوم على مقر صحيفة "شارلي إيبدو" الساخرة أظهر تشارلي تشابلن مع قبعته الشهيرة على شكل هدف سقطت عليه الرصاصات، ونشرت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية هذا الرسم ضمن عدد خاص.

وقبل بضعة أيام من وفاته "خلال نومه"، كان ليو كوبر يعمل أيضا على ملصق للمجموعة الموسيقية المقبلة للفنان الروماني الفرنسي فلاديمير كوسما.



