نور محمدوف يعلن خليفته في UFC

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 فبراير 2021 02:03 مساءً - منذ ساعة واحدة

حسم المقاتل الروسي حبيب نور محمدوف ما يتم تداوله عن إمكانية عودته للمنافسة في لعبة الفنون القتالية المختلطة، بنفيه كل تلك الشائعات.

وكان محمدوف اعتزل لعبة الفنون القتالية المختلطة في تشرين الأول الماضي حزنا على وفاة والده، قبل أن يشير مؤخرا إلى رغبته في احتراف كرة القدم.

وحاول دانا وايت رئيس “يو إف سي” إقناع محمدوف مراراً وتكراراً بالعودة إلى ممارسة الفنون القتالية المختلطة، لكن يبدو أن محمدوف لديه خطط أهم.

وقال محمدوف في تصريحات لقناة “روسيا اليوم سبورت”: “داستن بيوريه يستحق أن يكون بطلاً، هذا رأيي الشخصي، انظروا لمن يتقارعون في الوقت الحالي”.

وواصل: “جيم ميلر وإيدي ألفاريز وأنثوني بيتيس وماكس هولوواي، وكونور ماكجريجور كل هؤلاء سينهون مسيرتهم في قاعة الشهرة ليو إف سي”.

وشدد محمدوف على أن وايت تقبل قراره بعدم العودة للمنافسة، من أجل أن يركز على مشاريعه المستقبلية.

وأوضح: “أركز فقط على مشاريعي الكبيرة، هناك من 4 إلى 5 مشاريع أحاول أن أشغل بها وقتي”، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.