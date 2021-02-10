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الفنانة بسمة الكويتية تعلن ارتدادها عن الإسلام واعتناق اليهودية

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأربعاء 10 فبراير 2021

علنت الفنانة بسمة الكويتية، ارتدادها عن الدين الإسلامي واعتناق الديانة اليهودية.

 

ونشرت بسمة فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قالت فيه: "أنا ابتسام حميد الملقبة بالمطربة بسمة الكويتية، أعلن تركي للإسلام وبكل فخر أعلن اعتناقي للديانة اليهودية".

 

أضافت: "كما أعلن أيضًا معارضتي وعدم انتمائي لنظام آل صباح الذي يرفض التطبيع وحرية الرأي"، مختتمة حديثها بقولها: "لا ولاء ولا انتماء".

 

وكان المذيع الكويتي محمد المؤمن أعلن قبل نحو شهرين اعتناقه الديانة المسيحية، وظهر "المؤمن" مرتديًا الصليب في مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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