بالصور – كارول سماحة تكشف كواليس بروفات حفلها في عيد الحب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: تعقد النجمة اللبنانية كارول سماحة جلسات تمرين استعدادًا لحفلها المنتظر في دار الأوبرا المصرية في الزمالك بمناسبة عيد الحب.

وشاركت كارول المتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي بصور ولقطات حصرية من كواليس البروفات ظهرت فيها برفقة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجي وعلّقت قائلةً: “تمارين لحفل ليلة الخميس في دار الأوبرا المصرية بمناسبة عيد الحب أوركيسترا بقيادة المايسترو محمد الموجي”.

حفل كارول سماحة في دار الأوبرا المصرية سيقام ليلة الخميس 11 فبراير الجاري، وستقدّم كارول خلاله باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة وخاصةً الأغاني الرومانسية التي تناسب أجواء عيد الحب.

على صعيد آخر، تستعد كارول سماحة في الفترة المقبلة لطرح أغنيتها الجديدة “شكرًا”، في ثاني تعاون لها مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز” بعد النجاح الكبير لكليب Bon Voyage في العام المنصرم.

وأغنية “شكرًا” من كلمات أحمد المرزوق وألحان Yusuf Demirkol وتوزيع ومكس دياب ميقري وماسترينغ Özgür yurtoğlu، أمّا كليب الأغنية فصوّرته كارول تحت إدارة المخرجة المصرية بتول عرفة.