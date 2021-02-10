فاطمة الصفي وحمد أشكناني في حديث عفوي عن الزواج والاستقلالية والمواقف الصعبة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: من قرارات الزواج والطلاق والاستقلالية، تنطلق حلقة هذا الأسبوع من برنامج “بصراحة مع فاطمة الصفي وحمد أشكناني” على MBC1. يغوص النجمان في حياتهما الشخصية ويتحدثان عن يومياتهما، فيكشف حمد عن نيّته بالزواج، مشيراً إلى الأسباب التي حالت دون ذلك وأجلت قرار الارتباط. وهنا تسأله فاطمة إذا ما كان ينوي فعلاً تحمّل المسؤولية، وإذا كان أساساً جاهزاً لها. في المقابل، تتوقف فاطمة عند تجربتها مع الزواج والطلاق قبل عمر الثلاثين، ولماذا تعتبر أنه أفضل قرار اتخذته؟

من جهة أخرى، ماذا تقول فاطمة عن أطول خلاف مع أقرب المقربين لها، وما أسباب القطيعة التي استمرت أكثر من 10 سنوات؟ ولماذا يتخوّف حمد من الناس، ويسعى دوماً إلى اتقاء شرهم، وكيف يستطيع أن يسامح من أخطأ بحقه سريعاً؟ وماذا يقول عن انطوائيته وخجله وأسبابها؟

وتطالب فاطمة حمد بالتخلص من عاداته السيئة، وتتحدث عن مواجهة نفسها والتصالح مع الذات، ولماذا اتخذت قراراً بتغيير شكلها، وما هو الطلب الغريب والصادم الذي طلبته من طبيب التجميل؟ ويجيب حمد عن سؤال يتعلق بعدم قدرته على الفصل بين أموره وانفعالاته الشخصية في أوقات العمل والتصوير، كاشفاً عن أسباب انهياره أثناء تصوير مسلسل “دفعة بيروت” ونقله إلى المستشفى.

ويختم النجمان جلسة الصراحة بالحديث عن الأحلام والطموحات، فتشير فاطمة إلى أمنيات تقرّر تحقيقها، وأمنيات أخرى ستبقى مجرد أحلام جميلة في بالها، فيما يتحدث حمد عن أجمل لحظات مرّت عليه في حياته وأسوأ التجارب التي عايشها.

يُعرض برنامج “بصراحة مع فاطمة الصفي وحمد أشكناني” على MBC1، الأحد في تمام الساعة 07:00 مساءً بتوقيت غرينتش، 10:00 ليلاً بتوقيت السعودية.