بعد إعلان مثليّتها.. جوجو سيوا تكشف هوية حبيبتها: “الأجمل في العالم”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: شاركت نجمة “يوتيوب” جوجو سيوا لمحة عن علاقتها بحبيبتها الجديدة كايلي. وكشفت المغنية والراقصة (17 عاماً) عن اسم حبيبتها من طريق مشاركة مجموعة من الصور عبر حسابها في “إنستغرام”، يوم الاثنين، بمناسبة مرور شهر على بدء علاقتهما.

ووصفت سيوا حبيبتها في التعليق على أنها “أجمل شخص في العالم” وأعلنت أنها تحبها “أكثر فأكثر كل يوم”.

وكتبت: “بعدما كانت صديقتي المفضلة لأكثر من عام، بدأت في الثامن من كانون الأول 2021 بتسمية هذه الإنسانة الاستثنائية حبيبتي… ومنذ ذلك الحين أصبحت أسعد من أي وقتٍ في حياتي”.

وتابعت: “هي الأكثر حماية ومحبة ودعماً وأسعد وأجمل شخص مثالي في العالم وهي حبيبتي أنا. أحبك أكثر فأكثر كل يوم”.

في الصورة والفيديو المرفقين، شوهدتا وهما تستمتعان بيومهما معاً، وتقفان لالتقاط صور أمام شجرة عيد الميلاد وتغنيان أغنية جاستن بيبر “As Long as You Love Me” في السيارة.

وأعلنت نجمة “يوتيوب” الأميركية عن مثليتها الجنسية منذ أسبوعين، خلال بثّ مباشر عبر “إنستغرام”، بعد منشورين سابقين ألمحت عبرهما إلى ميولها الجنسية.