حفيدة الملكة إليزابيت تضع مولودها الأوّل وتنشر الصورة الأولى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: أعلن الحساب الرسمي للعائلة المالكة عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي عن ولادة الطفل الأول للأميرة أوجيني، حفيدة الملكة إليزابيث.

ونشر قصر باكينغهام صورة من حفل زفاف #الأميرة أوجيني وزوجها جاك بروكسبانك اللذين تزوجا في 18 تشرين الأول 2018 مرفقة ببيان رسمي يبشر بولادة الطفل.

وجاء في البيان: “أنجبت صاحبة السمو الملكي الأميرة أوجيني طفلها بسلامة اليوم 9 شباط 2021 في تمام الساعة الثامنة و55 دقيقة في مستشفى بورتلاند بحضور والده. يزن الطفل 8 أرطال و 1 أونصة”.

وتابع البيان: “تم إبلاغ الملكة ودوق إدنبرة ودوق ودوقة يورك والسيد والسيدة جورج بروكسبانك، وفرحة هذا النبأ تغمرهم. أنجبت الأميرة أوجيني طفلها الأول مع زوجها جاك بروكسبانك وهو أول حفيد لدوق ودوقة يورك، والحفيد التاسع للملكة ودوق إدنبرة. صاحبة السمو الملكي وطفلها بخير”.

ونشرت الأميرة الصورة العائلية الأولى عبر حسابها الرسمي في “إنستغرام” للاعلان عن ولادة طفلها، مرفقةً الصورة بثلاثة قلوب زرقاء.

يذكر أنّ أوجيني هي العاشرة في ترتيب ولاية العرش وهي الابنة الصغرى لثالث أبناء الملكة الأمير أندرو وزوجته السابقة سارة فيرجسون دوقة يورك.

وتزوجت أوجيني من جاك بروكسبانك في قلعة وندسور في عام 2018 ونشرت الأميرة على حسابها في “إنستغرام” صورة لخفّ صغير وكتبت: “جاك وأنا متلهفان للغاية لعام 2021″، في أيلول الماضي، للإعلان عن حملها.