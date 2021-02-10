نجوم الفن يشاركون الإمارات فرحة نجاح "مسبار الأمل"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أبدى عدد كبير من نجوم الفن في العالم العربي سعادتهم، وفرحتهم الشديدة بوصول دولة الإمارات العربية المتحدة إلى كوكب المريخ.

وحرص عدد كبير من النجوم على تهنئة دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة وشعبا على هذا الإنجاز العلمي الكبير، والاحتفال بوصول "مسبار الأمل" إلى مداره حول كوكب المريخ.

وتهدف هذا المهمة العلمية الدقيقة إلى تقديم صورة متكاملة للغلاف الجوي لكوكب المريخ، وفهم التغيرات المناخية على سطح الكوكب الأحمر.





وفي مقدمة النجوم المتفاعلين مع هذا الحدث العظيم يأتي الفنان حسين الجسمي الذي كتب عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "الإمارات، رؤية كونية، أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات، لمقام سيّدي صاحب السمو، رئيس الدولة ونائبه وولي عهده، وأصحاب السمو الحكام، وشعب الإمارات والعرب جميعًا نجاح مهمة مسبار الأمل".

كما كتبت النجمة أحلام أكثر من تغريدة تعبيرا عن فرحتها بالحدث وقالت في آخر تغريدة لها: "يوم تاريخي، ولحظة لا تنسى، وإنجاز يجسد طموح زايد بأجيال إماراتية لا تعرف المستحيل".

وتابعت: "مبارك لرئيس الدولة والشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد، وحكام الإمارات وأولياء العهود ولأهل الإمارات وللعرب جميعا، نجاح مسبار الأمل في الوصول إلى الكوكب الأحمر.. العرب ـ إلى المريخ".





وتفاعلت المطربة اللبنانية إليسا مع الحدث وكتبت عبر "تويتر": "بوقت العالم عم يمر بأكثر الظروف سوداوية، مسبار الأمل كان فعلًا اسم على مسمى.. فخري بهذا الإنجاز ما بينوصف، وثقتي أكبر بالإنجازات المقبلة لدولة الإمارات يللي وضعت خير الإنسانية وتطورها أهم هدف عندها ونجحت بتحقيقه".





وهنأ الفنان ناصيف زيتون دولة الإمارات، عقب نجاح مسبار الأمل في دخول مداره حول كوكب المريخ، كأول دولة عربية تحقق هذا الإنجاز الكبير.

وقال "ناصيف" عبر حسابه على "تويتر": "‏تمت المهمة بنجاح، العرب إلى المريخ ألف مبروك للإمارات العربية المتحدة وللعرب أجمع على هذا الإنجاز العظيم ، مسبار الأمل ما من شيء مستحيل، الإمارات لا شيء مستحيل".





فيما تفاعل المطرب راغب علامة وكتب قائلا: "مبروك وألف مبروك نجاح مسبار الأمل في دخول مدار الكوكب الأحمر ، ودخول الإمارات العربية المتحدة التاريخ كأول دولة عربية تصل إلى هذه المكانة العالمية، ألف مبروك للإمارات وحكامها وشعبها هذا الإنجاز العظيم".

ومن مصر تفاعلت النجمة رانيا يوسف وكتبت عبر "أنستقرام": "طموح العرب يعانق اليوم الفضاء، لا شيء يصبح مستحيلًا مع العمل والجهد، وحان وقت انتظار نتيجة هذا العمل الضخم العربي، كل الدعم لمسبار الأمل".

وعلقت الفنانة لطيفة على نجاح وصول مسبار الأمل الإماراتي إلى مداره حول كوكب المريخ، ونشرت عبر حسابها بتطبيق "أنستقرام" صورة لمسبار الأمل وعلقت قائلة:‏ "تمت المهمة بنجاح ‫،العرب_إلى_المريخ‬، ألف مبروك للإمارات وكل الأمة العربية والإسلامية على هذا الإنجاز التاريخي".





وصل "مسبار الأمل"، الذي أطلقته دولة الإمارات، مساء الثلاثاء، إلى كوكب المريخ، لتكون بذلك أول دولة عربية تحقق هذا الإنجاز الكبير ، بعد رحلة استمرت 7 أشهر قُطعت خلالها مسافة 494 مليون كيلومتر، ويجعل هذا الإنجاز من الإمارات، خامس دولة تصل إلى المريخ.



