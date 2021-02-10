فيديو| عمرو دياب يدعم طفلة "كفيفة" بعد عزفها أحدث أغانيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

دعم الهضبة عمرو دياب طفلة "كفيفة"بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لها.

وظهرت الطفلة في الفيديو وهي تقول: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، النهاردة هعزف لكم أغنية خلينا ننبسط".

نشر الهضبة مقطع الفيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، علق: "برافو يا سارة يا حبيبتي".

وكان الفنان عمرو دياب قد طرح مؤخرًا ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ"، عبر التطبيقات الإلكترونية المختلفة.

وحصد الفنان عمرو دياب لقب أفضل ألبوم غنائي في 2020، بألبومه "سهران" الذي طرحه مؤخرًا، في استفتاء ET بالعربي.