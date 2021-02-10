فيديو| شريف دسوقي:"أعلن اعتزالي في 2025 ولم أحصل على أجري في "100وش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن الفنان شريف دسوقي اعتزاله الفن في عام 2025، كما تحدث عن أزمته مع المنتج أحمد الجنايني.

قال دسوقي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، :"أنا بعتذر للجميع عن وجودي معاكم، أنا واخد قرار الانتحار بحضور الدكتور أشرف زكي".

أضاف :"الناس شافتني بشد شوية مع المنتج أحمد الجنايني، أنا هبطل تمثيل في 2025، لما اخلص الالتزامات اللي عليا".

واستكمل الصلح مع الجنايني تم بالفعل".

تابع :"أنا مخدتش أجري لحد دلؤتي من مسلسل بـ"100 وش"، ولن أتنازل عن حقي حتى لو قطعت رقبتي بيدي".

وأكمل :مشكلتي الكبيرة مازالت مع الإنتاج وتحديدا شريف زلط الذي لم يعطيني حقي، والصلح الذي وقع بيني وبينه مجرد صلح مزيف".

وأضاف :" زلط قال لي احنا اللي عندنا بياخدوا الخُمس، شباك العدلية مش زي أي شباك، وزميلين الممثلة عارفة عبد الرسول رفضت طريقته ومشيت".

تابع :"أنا مجرتش ورا السينما، إنتوا اللي جريتوا ورايا، دكتور أشرف زكي يتولاني منذ كان عمري 16 عاما، وقت ما كان معيدًا بالمعهد، أنا تربية أشرف زكي".

ويُعرض للفنان شريف دسوقي، حاليا بالسينمات، فيلم "وقفة رجالة"، والعمل من بطولة كلا من سيد رجب، وبيومي فؤاد، وماجد الكدواني، بالتعاون مع شريف دسوقي، ومحمد سلام، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر، وصفاء الطوخي، وإيمان السيد، والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، وأفلام مصر العالمية، ونيوسنشري ماجيك بينز.