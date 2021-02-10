مؤلف "أحكيلك" يكشف لمصراوي كواليس أحدث أغاني محمد فؤاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشف الفنان محمد فؤاد عن استعاده، لطرح ثالث أغاني ألبومه، ونشر عبر مواقع التواصل البوستر الخاص بها، وهي بعنوان "أحكيلك".

الشاعر أسامة محرز في تصريح خاص لمصراوي"قال:"بعد النجاح الذي حققته أغنية (ليه)، يقدم الفنان محمد فؤاد من كلماتي أيضا أحدث أغانيه "أحكيلك"، وهو الاسم الذي اختاره لها الفنان محمد فؤاد وزاد من سعادتي بها، أن من وضع لحنها الملحن وليد سعد، في أول تجاربنا معا، ووزعها الموزع الموسيقي خالد نبيل".

وأضاف،:" الأغنية درامية الطابع، في إطار قريب للموسيقى اللاتينية بشكل مختلف ومميز وضعه الموزع خالد نبيل، والصعوبة هنا أن بعد الصدى الطيب الذي وجدته أغنية (ليه)، زاد القلق والخوف وتضاعف مع طرح بوستر الأغنية الذي قابله الجمهور بترحاب، لإن هذا معناه أن الناس تنتظر نجاحا أكبر وعمل أعلى فنيا".

وطرح الفنان محمد فؤاد من قبل أغنية بعنوان "الحفلة"، و تعاون بها مع مطربي أغاني المهرجانات الشعبية، مؤلف الكلمات الدبل زوكش، والملحن علاء فيفتي، وتوزيع كولبكس بوي، وأغنية بعنوان "ليه" من كلمات أسامة محرز، وألحان محمد خلف، وتوزيع احمد عبد السلام.