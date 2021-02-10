الفنانة بسمة الكويتية تعلن ارتدادها عن الإسلام واعتناق اليهودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت الفنانة بسمة الكويتية، ارتدادها عن الدين الإسلامي واعتناق الديانة اليهودية.

ونشرت بسمة فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قالت فيه: "أنا ابتسام حميد الملقبة بالمطربة بسمة الكويتية، أعلن تركي للإسلام وبكل فخر أعلن اعتناقي للديانة اليهودية".

أضافت: "كما أعلن أيضًا معارضتي وعدم انتمائي لنظام آل صباح الذي يرفض التطبيع وحرية الرأي"، مختتمة حديثها بقولها: "لا ولاء ولا انتماء".

وكان المذيع الكويتي محمد المؤمن أعلن قبل نحو شهرين اعتناقه الديانة المسيحية، وظهر "المؤمن" مرتديًا الصليب في مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي.