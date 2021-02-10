فن ومشاهير

الفنانة بسمة الكويتية تعلن ارتدادها عن الإسلام واعتناق اليهودية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت الفنانة بسمة الكويتية، ارتدادها عن الدين الإسلامي واعتناق الديانة اليهودية.

ونشرت بسمة فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قالت فيه: "أنا ابتسام حميد الملقبة بالمطربة بسمة الكويتية، أعلن تركي للإسلام وبكل فخر أعلن اعتناقي للديانة اليهودية".

أضافت: "كما أعلن أيضًا معارضتي وعدم انتمائي لنظام آل صباح الذي يرفض التطبيع وحرية الرأي"، مختتمة حديثها بقولها: "لا ولاء ولا انتماء".

وكان المذيع الكويتي محمد المؤمن أعلن قبل نحو شهرين اعتناقه الديانة المسيحية، وظهر "المؤمن" مرتديًا الصليب في مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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