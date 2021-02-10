حورية فرغلي.. تفاصيل 10 ساعات في غرفة العمليات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - خضعت الفنانة المصرية حورية فرغلي لعملية خطيرة، بأحد المستشفيات الكبرى بأمريكا، استغرقت نحو 10 ساعات كاملة.

وقام الأطباء باستئصال عظام من قفصها الصدري ومجموعة من الخلايا الجذعية، لإجراء عملية تجميل لإصلاح أنفها.

ومن المقرر أن تخضع حورية فرغلي لعملية ثانية بعد مرور 20 يوما، وذلك لوضع العظام في مكانها، أما العملية الثالثة ستكون أيضا بعد 20 يوما من تاريخ العملية الثانية وهي وضع العظام في مكانها الصحيح حتي يعود شكلها طبيعيا.

يرافق حورية فرغلي في رحلة العلاج شقيقها ونجله، وكانت قد صرحت لصحف محلية حول مخاوفها من العمليات الثلاثة قائلة:" مش عارف هعيش ولا أموت، لكن حتى هذه اللحظة كل الإجراءات تمت بنجاح".

وأضافت:" عانيت من التنمر، ولا أحتاج إلى عمليات تجميل خاصة أنني كنت ملكة جمال في 2002، أبحث عن الشفاء من صعوبة التنفس والألم الذي يلازمني طوال الوقت ويدفعني لوضع المضاد الحيوي والمسكنات في حقيبتي دائما".