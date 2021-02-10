طلال سلامة يطرح "كلها يومين".. وأصالة تعلق برسالة رقيقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرح الفنان السعودي طلال سلامة أغنية تحمل عنوان "كلها يومين"، عبر قناته على موقع يوتيوب، ضمن ألبومه الجديد.

طلال سلامة تغيب عن الساحة الفنية 5 سنوات، إثر حادث أليم فقد فيه ابنه، ودخل على أثره في أزمة نفسية أثرت على حالته الصحية، لكنه عاد العام قبل الماضي بأغنية "لا شعور".







وحرصت المطربة السورية أصالة نصري على تهنئة الفنان طلال سلامة بمناسبة طرح الألبوم وكتبت عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر": "عظيم الشعور والتهذيب واللطف، بحسه من أهلي وبشوف حالي بمعرفته".

وتابعت: "ألف مبروك ألبومك يا أخي الغالي الحبيب وأغنية كلها يومين بتجنن حبيتها وبدي شي مره لو بتسمح لي غنّها، الله يسعدك ويوفقك على قد حلاوة قلبك وطيابة صوتك".



