سعر الدولار في سوريا اليوم الأربعاء 10 فبراير 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قفز سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء 10 فبراير 2021، في السوق الموازية بمقدار 80 ليرة، وسط شح في المعروض النقدي.

ومنذ نشوب الصراع المسلح في سوريا بدأت العملة المحلية رحلة من الانهيار أمام الدولار الأمريكي، الذي يواصل الصعود في السوق السوداء "الموازية" وسط عجز من الحكومة عن السيطرة على الأوضاع.



سعر الدولار

وسجل سعر الدولار في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء بالسوق الموازية "السوداء" 3310 ليرات للشراء، و3350 ليرة للبيع، مقابل 3230 ليرة للشراء، و3270 ليرة للبيع، أمس الثلاثاء.

واستقر سعر الدولار في تعاملات البنوك الرسمية عند 1250 ليرة للشراء، و1262 ليرة للبيع دون تغيير.



وتعاني سوريا من أزمات اقتصادية حادة ونقص في المعروض من العملات الأجنبية، ما أثر على الحياة المعيشية للمواطنين خلال السنوات الماضية.

ويتوقع خبراء أن تواصل العملات الأجنبية ارتفاعها المطرد في السوق الموازية بسوريا، في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية.

أسعار اليورو والإسترليني

وصعد سعر اليورو ، لدى السوق الموازية "السوداء" في سوريا اليوم الأربعاء إلى 3999 ليرة للشراء، و4052 ليرة للبيع، مقابل، 3895 ليرة للشراء، و3945 ليرة للبيع، في ختام تعاملات الثلاثاء.

وزاد سعر الجنيه الإسترليني في سوريا اليوم إلى 4556 ليرة للشراء، و4621 ليرة للبيع، مقابل نحو 4455 ليرة للشراء، و4500 ليرة للبيع، أمس الثلاثاء.

الريال والدرهم والدينار

وارتفع سعر الريال السعودي لدى السوق الموازية اليوم الأربعاء إلى 880 ليرة للشراء، و894 ليرة للبيع، مقابل 861 ليرة للشراء، و872 ليرة للبيع، أمس.

فيما صعد سعر الدرهم الإماراتي إلى 898 ليرة للشراء، و912 ليرة للبيع، مقابل 879 ليرة للشراء، و890 ليرة للبيع، أمس الثلاثاء.

وقفز سعر الدينار الكويتي إلى 10926 ليرة للشراء، و11084 ليرة للبيع، مقابل 10665 ليرة للشراء، و10800 ليرة للبيع، أمس.

خسائر ضخمة

وبلغت خسائر الاقتصاد السوري منذ عام 2011 وحتى مطلع عام 2020 الماضي، 530 مليار دولار، وهو ما يعادل 9.7 ضعف الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 بالأسعار الثابتة.

ووفق دراسة أعدها المركز السوري لبحوث الدراسات، فإن الدين العام للبلاد ارتفع لنحو 208% نسبة إلى الناتج المحلي، وفقدان العملة المحلية (الليرة السورية) نحو 97% من قيمتها على مدار سنوات عدة، إضافة إلى بلوغ معدلات البطالة في البلاد نسبة 42%.

وكشفت الدراسة عن الآثار الكارثية للنزاع المسلح على السوريين في مختلف المستويات، مشيرة إلى ارتفاع نسبة الفقر في البلاد من 1% في عام 2010 إلى نحو 86% من السكان مع نهاية 2019.