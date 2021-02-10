سعر الدولار في لبنان اليوم الأربعاء 10 فبراير 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجع سعر الدولار، مقابل الليرة اللبنانية، لليوم الثاني، خلال تعاملات السوق غير الرسمية، اليوم الأربعاء، فيما استقر لدى البنوك.

وبلغ سعر الدولار 8800 ليرة للشراء، و8840 ليرة للبيع، مقابل نحو 8840 ليرة للشراء، ونحو 8870 ليرة للبيع، الثلاثاء، وفق وسائل إعلام محلية.

ويواجه مصرف لبنان مع نقص احتياطي الدولار تدريجياً، ضغوطاً متزايدة في تأمين الحاجيات الأساسية المدعومة منه وعلى رأسها الدواء.

وأسهم تداول أنباء عن توجه لإزالة الدعم في رفع الطلب خشية انقطاع الدواء أو ارتفاع ثمنه على وقع تدهور سعر الليرة التي فقدت أكثر من 80% من قيمتها.

البنك المركزي

واستمر سعر صرف الدولار في مصرف لبنان "البنك المركزي" عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.

البنوك

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة وما زال معمولا به حتى اليوم.

الصرافة

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية حادة غير مسبوقة لم تستثن أي فئة اجتماعية وانعكست موجة غلاء غير مسبوق، وسط أزمة سيولة حادة وشحّ الدولار الذي يسجل اليوم حوالي 8800 ليرة في السوق السوداء بعدما كان مثبتا لسنوات على 1500 ليرة لبنانية.

وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، إن النائب العام التمييزي أحال إلى السلطات السويسرية نتائج أولية ردا على طلب للمساعدة في تحقيقها بقضية غسل أموال تتعلق بمصرف لبنان المركزي.

أضافت الوكالة الرسمية أن القاضي غسان عويدات أرسل المعلومات عبر القنوات الدبلوماسية وطلب في المقابل تزويده بالمستندات لدى المحققين السويسريين.

وقالت إن عويدات سيقدم للسويسريين أيضا مستندات من مصرف لبنان وهيئات مصرفية أخرى.