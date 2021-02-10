"مش هتتوقعوها".. محمد رحيم يتعاون مع حميد الشاعري في عمل فني جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الملحن محمد رحيم عن عمل فني جديد يجمعه بالفنان حميد الشاعري.

ونشر "رحيم" صورًا تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرا فيها من داخل الاستديو، وعلق :"استنونا يا جماعة قريب جدا إن شاء الله مع الكابو الكبير في حاجة مش هتتوقعوها، إن شاء الله هتكون مفاجأة كبيرة لكل الجمهور في مصر والوطن العربي".

وطرح حميد الشاعري مؤخرًا ألبوم "زحمة الأيام"، ويضم أغنية مع مصطفى قمر وهشام عباس وإيهاب توفيق، أغنية زحمة الأيام، كلمات الراحل سامح العجمي، ألحان الراحل أشرف سالم، وتوزيع نديم الشاعري، وتم تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب.