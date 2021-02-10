"الرجل الذي باع ظهره" ممثلا وحيدا للسينما العربية بالقائمة القصيرة لجوائز الأوسكار

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 10 فبراير 2021 10:42 صباحاً - أعلنت أكاديمية فنون وعلوم السينما الأمريكية المانحة لجائزة الأوسكار القائمة المختصرة للأفلام المتنافسة على جائزة أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، والتي ضمت 15 فيلمًا من بينها (الرجل الذي باع ظهره) للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، الذي بات الممثل الوحيد للسينما العربية في مفاجأة من العيار الثقيل حيث توقع البعض أن يترشح بجواره الفيلم السوداني "ستموت في العشرين".

فيلم الرجل الذي باع ظهره عرض في مهرجان فينيسيا

فيلم الرجل الذي باع ظهره، يدور حول قصة "سام" شاب سوري، فر إلى لبنان، هربا من الحرب فى بلاده، دون إقامة رسمية، ويتعثر "سام" في الحصول على تأشيرة سفر لأوروبا، حيث تعيش حبيبته، فيتطفل على حفلات افتتاح المعارض الفنية ببيروت، حيث يقابل الفنان الأمريكي المعاصر الشهير جيفرى جودفروى، ويعقد معه اتفاقا سيغير حياته للأبد.

الفيلم من بطولة يحيى مهاينى، النجمة العالمية مونيكا بيلوتشى، ديا إليان، كوين دى بو، وتم عرضه مؤخرا في حفل افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، وفاز بجائزة أفضل فيلم عربي في المسابقة الرسمية، كما تم عرضه لأول مرة في الدورة الـ77 لمهرجان فينيسيا السينمائي، حيث فاز بطل الفيلم يحيى مهايني بجائزة أفضل ممثل، كما فاز الفيلم أيضا بجائزة أديبو كينج للإدماج، وهى جائزة مستوحاة من مبادئ التعاون الاجتماعي، وتم ترشيحه للأوسكار بقرار من المركز الوطني للسينما والصورة بتونس.

وضمت القائمة القصيرة لفئة أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية 14 فيلما أخرى، أبرزهم: "Another Round" للمخرج توماس فينتربرج، والفيلم الروسي "Dear Comrades"، وفيلم "La Llorona" من جواتيمالا، والفيلم البوسني "Quo Vadis, Aida?" للمخرجة ياسميلا زبانيتش، الفائز بنجمة الجونة الذهبية العام الماضي.

ومن المقرر أن يقام حفل توزيع الدورة 93 للأوسكار يوم 25 أبريل في هوليوود بمدينة لوس انجليس.

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