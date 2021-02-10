وفاة الممثل ميشال تابت بعد صراع مع “كورونا”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 فبراير 2021 10:16 صباحاً - منذ 46 دقيقة

آخر تحديث: 10 - فبراير - 2021 9:31 صباحًا

توفي الممثل اللّبناني القدير ميشال تابت عن عمر 92 عاماً بعد إصابته بفيروس كورونا وبعد صراعٍ مع أمراضٍ مزمنة.

وكان الممثل الراحل نقيباً ومدافعاً عن حقوق الممثلين، وقد شارك في عدّة أعمال درامية، وأبرز وأكثرها في تجسيد دور الرجل الشرير، ومن ضمنها مسلسل دوار يا زمن”، “ابراهيم أفندي”، “الطاغية” وغيرها الكثير.

كما وشارك في تمثيل عدّة أفلام، أبرزها “فتيات للقتل”، “لمن يغني الحب”، “الغافلون” وغيرها.