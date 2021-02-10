فن ومشاهير

وفاة الممثل ميشال تابت بعد صراع مع “كورونا”

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 فبراير 2021 10:16 صباحاً - منذ 46 دقيقة

آخر تحديث: 10 - فبراير - 2021 9:31 صباحًا

الممثل ميشال تابت

توفي الممثل اللّبناني القدير ميشال تابت عن عمر 92 عاماً بعد إصابته بفيروس وبعد صراعٍ مع أمراضٍ مزمنة.

وكان الممثل الراحل نقيباً ومدافعاً عن حقوق الممثلين، وقد شارك في عدّة أعمال درامية، وأبرز وأكثرها في تجسيد دور الرجل الشرير، ومن ضمنها مسلسل دوار يا زمن”، “ابراهيم أفندي”، “الطاغية” وغيرها الكثير.

كما وشارك في تمثيل عدّة أفلام، أبرزها “فتيات للقتل”، “لمن يغني الحب”، “الغافلون” وغيرها.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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