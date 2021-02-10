عودة المياه إلى مجاريها بين قصي خولي وزوجته؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 فبراير 2021 10:16 صباحاً - منذ 50 دقيقة

نشر الممثل السوري قصي خولي وزوجته مديحة الحمداني صوراً عبر إنستغرام وفيديوهات أظهرت أن كلاً منهما يتابع الآخر ما لفت انتباه المتابعين بإمكان عودة المياه إلى مجاريها بينهما.

وفي الإطار نفسه نشرت مديحة على حسابها الخاص صورة لابنهما أرفقتها بالتعليق: “لن يعرف أي شخص آخر قوة حبي لك. فأنت الوحيد الذي يعرف صوت دقات قلبي من الداخل”.

واللافت أنها أتبعت ذلك بـ”هاشتاغ” #العميد_فارس_خولي. ويعني هذا أنها اعترفت بالاسم الذي يطلقه الممثل على ابنه وهو العميد مع إضافة الاسم الذي تحبه واسم العائلة إليه.

أما اللافت فهو رد زوجها الذي أعاد نشر الهاشتاغ نفسه مع رموز تشير إلى الحب والشكر.