نوال الزغبي تردّ على الانتقادات وتتحدث عن سرّ جمالها

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 فبراير 2021 10:16 صباحاً - منذ 53 دقيقة

تلقت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي كمّاً كبيراً من الانتقادات بعد طرحها أغني جديدة ذات طابعاً رومنسياً ومبهجاً في وقت يمرّ فيه لبنان بأزمات متتالية.

وردت على الانتقادات الموجهة إليها مؤكدة أن مواطنيها يعشقون الحياة رغم كل الصعوبات، كما كشفت عن سر احتفاظها بجمالها ورشاقتها التي ظهرت واضحة في استعراضات الكليب.

وأشارت نوال في مداخلة هاتفية طويلة مع الإعلامي عمرو أديب لبرنامج «الحكاية» على قناة «MBC مصر» إلى أن كليب أغنيتها الجديدة «عقلي وقف» تأخر طرحه بسبب فيروس كورونا، وفضلت أن يكون على المسرح في شكل «شو» برغم مخاطر التصوير في لبنان في ظل انتشار كورونا، إلا أن الأمور مرت بسلام دون إصابة أحد.

وأضافت تعليقا على رقص عدد كبير من الجمهور على الأغنية: أنا أعشق الريتم المصري ولحد دلوقتي فاكرني مصرية وبيشرفني إني أكون مصرية، وتابعت: نزلت ألبوم من سنتين ونجح منه أغنيتان فقط لذلك أنا مهتمة بالنوعية والكيف أكثر من الكم.

ومازح عمرو أديب نوال، قائلا: «برغم عمرك 30 أو31 لكن تهبلي في الرقص والرشاقة والجمال.. إزاي محافظة على قوامك والوجه الجميل إيه السر؟»، وردت عليه (ضاحكة): «أنا 28 سنة، والسر في جمالي إني بنام 9 ساعات ومبسهرش، واللي بيشوفني ما يعطيني أكتر من 28 سنة، وعندي بشرة مبتكبرش ومحافظة على صحتي».