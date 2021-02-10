سكتة قلبية تُنهي حياة النجم الهندي راجيف كابور عن عمر 58 عامًا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: توفي الممثل والمنتج والمخرج الهندي راجيف كابور اليوم 9 فبراير عن عمر يناهز 58 عاماً بعد نقله إلى المستشفى إثر إصابته بسكتة قلبية مفاجئة.

ونشرت صحيفة “تايمز أوف إنديا”، أن راجيف كابور أُصيب بسكتة قلبية داخل منزله بضاحية كيمبور الموجودة شرق مدينة مومباي وتم نقله على الفور لأقرب منشأة طبية لمنزله وهي مستشفى إنلاك.

ووفقاً للصحيفة، أعلن الأطباء هناك وفاته فور وصوله، وأكد راندير كابور، 73 عاماً، المخرج والممثل الهندي والشقيق الأكبر لراجيف خبر وفاته، حيث قال “لقد فقدت أخي الأصغر راجيف لقد فعل الأطباء كل شيء ولكن لم يتمكنوا من إنقاذه”.

وراجيف كابور هو نجل الممثل الهندي راج كابور الذي رحل عن عالمنا في عام 1988 وهو الشقيق الأصغر لنجمي بوليوود راندير وريشي كابور وعم الممثلتين كارينا وكاريشما كابور.

واشتهر راجيف كابور بدوره في فيلم Ram Teri Ganga Maili الذي عُرض لأول مرة في عام 1985 وفيلم Ek Jaan Hain Hum عام 1983 وكان آخر ظهور له في فيلم Zimmedaaar الذي صدر في التسعينيات وبعدها بدء عمله في مجالات الفن الأخرى الإخراج والإنتاج.

ونشرت صحيفة “ياهو” الإلكترونية، صوراً للعديد من نجوم عالم بوليوود الذين حضروا لمنزل الممثل الراحل في كيمبور مثل تارا سوتاريا وكارينا وكاريشما كابور وسانجاي كابور والعديد غيرهم.