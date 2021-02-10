هل تجسد درة دور هند رستم رمضان المقبل؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: قال المخرج محمد العدل إن مسلسله الذي سيشارك به في السباق الدرامي المقبل “بين السماء والأرض”، مستوحى من رواية الأديب العالمي نجيب محفوظ، والذي قدم عام 1959 كفيلم سينمائي حمل ذات العنوان، من بطولة الفنانة الراحلة هند رستم.

وأضاف محمد العدل في تصريحات صحفية، إنه تم التعاقد رسمياً مع الفنانة التونسية درة والتي سوف تجسد دور هند رستم بالفيلم، ولكن بشكل مختلف أمام الفنان هاني سلامة، مؤكداً أنه سيكون 15 حلقة فقط، وسيتم عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان.

وأعرب العدل عن سعادته لانضمام درة لفريق العمل، حيث يعتبر المسلسل التعاون الثاني بينهما، فقد سبق وأخرج مسلسل «الخروج» الذي حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه، وكان من بطولة درة وشريف سلامة وظافر العابدين ونخبة من النجوم. ويضم المسلسل الجديد، نخبة من نجوم الدراما في مقدمتهم سوسن بدر، ومعها محمد ثروت، يسرا اللوزي، نجلاء بدر، أحمد بدير، محمد لطفي، ندا موسى، محمود الليثي، ونورهان.