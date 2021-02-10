فيديو نادر للفنان عزت العلايلي يُصيب نجله بالدهشة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استضافت الإعلامية المصرية لميس الحديدي في برنامجها "كلمة أخيرة"، الدكتور محمود العلايلي، نجل الفنان الراحل عزت العلايلي.

وكشف نجل الفنان الراحل عن جوانب خفية في شخصية والده قائلا: "كان لديه كبرياء وعزة نفس، ولم يفقد إيمانه بموهبته رغم التقدم في العمر".

وأضاف نجل عزت العلايلي أن والده كان مؤمنا بأن مساحته محجوزة و الدور المناسب سيطلبه.

وخلال البرنامج عرضت لميس الحديدي لقاء تليفزيوني نادر للفنان عزت العلايلي مع الإعلامية ناهد جبر، وفوجىء نجل عزت العلايلي يهذا الفيديو وتملكته الدهشة، إذ يظهر هو وشقيقته برفقة والده الراحل في هذا الفيديو النادر.





وقال الفنان الراحل خلال هذا اللقاء النادر إنه عمل في الفترة من 1959 إلى 1963 مخرجا بالتليفزيون المصري، وبعد ذلك انتقل للعمل كمحترف بالمسرح.

ورحل الفنان عزت العلايلي عن الحياة الجمعة الماضي، عن عمر ناهز 86 عاما، تاركا خلفه أعمال فنية رائعة في السينما والتليفزيون منها أفلام مثل: "المواطن مصري، والأرض، والسقا مات".