شكرا لقرائتكم خبر عن الكينج محمد منير يعيش انتعاشة فنية بعد نجاح أغانيه الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتعاشة فنية يعيشها النجم الكبير محمد منير بعد نجاح أغانى ألبومه الأخير "باب الجمال"، الذى طرح عددا من أغانيه مؤخرا، وحققت نجاحا كبيرا، واستمتع عشاق الكينج بأغانيه المميزة الذى ينتظرها الملايين من آن لآخر.

وبعد هذا النجاح المدوى للأغانى الجديدة انهالت عليه التهانى من كل محبيه وأصدقائه ومتابعيه من كل مكان في الوطن العربى كما استقبل في منزله عددا من أصدقائه حرصوا على تقديم التهنئة له.

من ناحية أخرى، حققت أغنية "باب الجمال" التى طرحها الكينج محمد منير منذ شهر أكثر من 3 ملايين مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب، وهى من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان سامر أبو طالب وتوزيع عمر إسماعيل، وقام بالتسجيل وهندسة الصوت والماستر أمير محروس.

ويحتوى ألبوم محمد منير على أغنيات أخرى بخلاف باب الجمال وهى: "فينك يا حبيبي" من كلمات وألحان عبد العزيز زين العابدين وتوزيع أمير محروس.

وأغنية "أنا رايق" كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي و"ذوق" كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا.

و"مسألة السن" من كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا، وسيتم طرح الألبوم عبر جميع منصات الموسيقى والسوشيال ميديا.

من ناحية أخرى قد تحدث الكينج محمد منير في حوار خاص " لليوم السابع "، عن أول قصة حب في حياته، قائلًا :"مبعرفش أعيش من غير حب.. كل يوم بعيش قصة حب، والحب ده هو اللى علمنا حاجات كتير زى الفضيلة والنبل، وعلمنى اختار أغاني حلوة وأصنع".

وفي رده على سؤال "إيه الأغنية اللى كتبتها في حب واحدة حلوة؟"، قال خلال حواره على تليفزيون الخليج 365: "كتير، وبحب الأغاني اللى غنيتها.. مالهمش عدد، ومنير مش بيعيش من غير حب، وكل يوم في حب وعلاقة جميلة وعفيفة".

وواصل:" لكن بنسى المرأة في وجود الموسيقى، وأنا أسير المزيكا، ولو عاوز تكسبنى اديني مزيكا، وأنا محظوظ عاطفيًا أوي"، معقبًا: "معرفش أعيش من غير حب، وأنا بتنفس الحب"، مشيرًا إلى أنه تزوج مرة واحدة عام 2014، مازحًا: "هتزوج تاني".