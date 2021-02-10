فيديو.. بسمة الكويتية من الإسلام إلى اليهودية برسالة مُهينة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثارت الفنانة ابتسام حميد جدلا واسعا بارتدادها عن الدين الإسلامي واعتناق الديانة اليهودية.

ونشرت الفنانة المعروفة بـ"بسمة الكويتية" مقطع فيديو يحمل هجوما على الدين الإسلامي.

وقالت بسمة في الفيديو: “أنا ابتسام حميد الملقّبة بالمطربة بسمة الكويتية، أُعلن تركي للإسلام لأنه دين الإرهاب الذي يستحقر المرأة، ويضطهدها، ويعنفها، ولا يعطيها حقوقها بالكامل، وبكل فخر أعلن اعتناقي للديانة اليهودية“.

وقوبل الفيديو بهجوم شديد وردود فعل حادة من قبل المتابعين الذين طالبوا بالقبض عليها ومحاسبتها، كونها تهاجم أحد الأديان السماوية.