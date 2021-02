شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل الألبوم الجديد لـ فريق الروك العالمى Coldplay والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن فريق الروك الشهير Coldplay يستعد حاليا لإطلاق ألبوم غنائى جديد، و هو الخبر الذى تصدر عددا كبيرا من المواقع الفنية الشهيرة وأبرزها " إن أم آى " و" ذا صن ".

وأشارت التقارير إلى أن الألبوم الجديد للفرقة يحمل عنوان " Music Of The Spheres " ، ووفقا لصحيفة The Sun ، أكد مصدر مقرب من الفريق الذى يحظى بشعبية جارفة حول العالم أن أعضاء الفريق كانوا يقومون بتسجيل عدد من الأعمال الغنائية الجديدة طوال فترة الإغلاق بسبب فيروس كورونا " covid-19 " .

يذكر أن فريق الروك الشهيرة Coldplay الذى يخطى بشعبية جارفة حول العالم بدت مسيرتها الفنية عام 1996 وقدم عددا كبيرا من الأعمال الفنية الناجحة ، و من أبرزها : " the scientist " و " viva la vida " و " trouble " و " everglow " ، و غيرها .