شكرا لقرائتكم خبر عن عنوان لكل حلقة من حلقات "بين السماء والأرض" فى رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن السيناريست إسلام حافظ انتهائه من كتابة حلقات مسلسل "بين السماء والأرض" المأخوذ عن الرواية التي تحمل نفس الاسم للأديب الكبير نجيب محفوظ، والمقرر تقديمه في 15 حلقة خلال شهر رمضان المقبل، حيث يشهد العمل وجود عنوان لكل حلقة من الحلقات، وكشف حافظ أن الحلقة الأولى تحمل اسم "احضنوا الأيام" والأخيرة "بين السما".



بين السماء والارض

وانطلق تصوير أول مشاهد المسلسل قبل أسبوعين في احدى الشقق السكنية بمنطقة العجوزة، والتحق بالتصوير الفنانين المشاركين في العمل لاسيما وأن الأحداث تعتمد على تواجد معظم الشخصيات في غالبية المشاهد اذ تدور داخل المصعد الكهربائى وبداخله عدد من الأشخاص لكل واحد من بين هذه الشخصيات حكاية وقصة مختلفة عن الشخص الآخر

مسلسل "بين السماء والأرض" سيناريو وحوار إسلام حافظ وإخراج ماندو العدل، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة هانى سلامة، درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، محمد لطفى منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش وعدد آخر من الفنانين.



صورة من كواليس بين السماء والارض

"بين السماء والأرض" سبق وتم تقديمها في السينما عام 1959 خلال فيلم يحمل نفس الاسم عدد كبير من النجوم منهم هند رستم، محمود المليجي، عبد المنعم إبراهيم، عبد السلام النابلسى وكان من إخراج صلاح أبو سيف، ودارت أحداثه في لوكيشن واحد، حيث يُسجن مجموعة من الأفراد في أسانسير، ويتبين خلال الأحداث، مهنهم وطموحاتهم وأيضاً مشكلاتهم