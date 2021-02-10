شكرا لقرائتكم خبر عن تقييم 98% لفيلم Judas and the Black Messiah قبل طرحه بدور السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل فيلم Judas and the Black Messiah على تقييم عالى، وصل إلى 98%، على موقع Rotten Tomatoes، من قبل 104 ناقد، وذلك قبل طرح العمل في دور العرض المختلفة حول العالم، حيث من المقرر أن يصل في 12 فبراير الجارى.



Judas and the Black Messiah

الفيلم مأخوذ عن حياة واغتيال زعيم حزب الفهود السود فريد هامبتون، والعمل من بطولة دانيال كالويا، جيسي بليمونز، مارتن شي، لاكيث ستانفيلد، دومينيك ثورن، تيرايل هيل، جيرمين فاولر، أشتون ساندرز، دومينيك فيشباك، ألجي سميث، ليل ريل هوري.

فيلم " Judas and the Black Messiah" من إخراج شاكا كينج وكتبه كينج وويل بيرسون، استنادًا إلى قصة كتبها كينج وبيرسون والأخوان كيني وكيث لوكاس.

فيلم " Judas and the Black Messiah"، جنبًا إلى جنب مع بقية قائمة أفلام شركة Warner Bros، سيعرضون في وقت واحد على خدمة البث المباشر التابعة للشركة HBO Max وفي دور العرض، ومن بين الأفلام "Wonder Woman 1984" و "Dune" و "The Matrix 4"، وفقا لما نشره موقع " variety ".

وكانت قد قامت شركة Warner Bros. مؤخرًا بإجراء تغييرات إضافية على مواعيد طرح الإفلام الخاصة بها، مثل "Mortal Kombat" و "Tom and Jerry" ودراما الخيال العلمي "Reminiscence" للمخرج هيو جاكمان، كما تم حذف فيلم "Reminiscence" من جدول الإصدار، بينما تم نقل الفيلمين الآخرين إلى مواعيد جديدة في عام 2021، ولم تكشف الشركة عنها إلى الان.