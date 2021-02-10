شكرا لقرائتكم خبر عن فريق عمل مسلسل "بيت العيلة"يصورون مشاهد الجزء الثالث فى فيلا بالحزام الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ فريق عمل مسلسل "بيت العيلة"، بطولة الفنانتين هالة فاخر وشيرين، تصوير مشاهد الجزء الثالث في ديكور فيلا بمنطقة الحزام الأخضر، ومن المقرر أن يستمر التصوير لمدة أسبوع، وتجمع المشاهد بين الفنانة مني هلا والفنان عمرو عبد العزيزوالفنانة إيمان السيد وهالة فاخر وشيرين.

مسلسل "بيت العايلة" عرض الجزء الأول منه عام 2009، أما الجزء الثاني فقد عرض العمل في 2010، والعمل يشارك فى بطولته كل من الفنان مصطفى هريدي والفنانة نهى لطفي وايمان السيد وكريم أو زيد وخالد سرحان، وآخرون، وهو قصة عمرو سمير عاطف سيناريو وحوار رومانى ماهر، وإخراج عادل عوض، ومقررعرضه قريباً.

ودارت أحداث الجزء الأول من العمل حول حياة أربع أخوات تفرقهم الحياة عند الزواج ولكنهم وبالمصادفة يصبحن مطلقات في وقت واحد ويضطررن لأن يعشن مع بعضهن البعض مرة أخرى وعندها تحدث لهن العديد من المفارقات بسبب اختلاف الشخصيات الاربع بالإضافة لاختلاف أعمارهن واهتماماتهن.

يذكر أن الفنانة هالة فاخر انضمت مؤخراً لمسلسل "الطاووس" من بطولة النجم العربى جمال سليمان وعدد كبير من النجوم للعرض خلال الموسم الرمضانى المقبل من إخراج رؤوف عبد العزيز، كما تظهر ضيفة شرف فى مسلسل النجم الكبير يحيى الفخرانى "نجيب زاهى ذركش".