فن ومشاهير

إليسا عن نجاح وصول مسبار الأمل إلى المريخ: فخري بهذا الإنجاز ما بينوصف

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
أعربت الفنانة اللبنانية إليسا عن سعادتها بنجاح وصول مسبار الأمل إلى مداره حول المريخ، في حدث تاريخي.

وغردت "إليسا"، عبر "تويتر"، قائلة: "بوقت العالم عم يمر بأكثر الظروف سوداوية، مسبار الأمل كان فعلا اسم على مسمى، فخري بهالإنجاز ما بينوصف".

وأضافت: "ثقتي أكبر بالانجازات المقبلة لدولة الإمارات يللي وضعت خير الانسانية وتطورها أهم هدف عندها ونجحت بتحقيقه".

مسبار الأمل هي العلمية التاريخية الأولى من نوعها في العالم العربي، حيث انطلق في يوليو 2020، وسط ترقب عربي وعالمي للوصول.

وانطلق المسبار بسرعة 121,000 كم/س، حيث كان عليه أن يخفض سرعته بدفع عكسي لمدة 27 دقيقة ليصل إلى سرعة تقدر بـ 18,000 كم/س للدخول إلى المريخ.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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