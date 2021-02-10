شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم توم هانكس News of the World يحصد 10مليون دولار بشباك التذاكر الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم النجم العالمى توم هانكس الجديد، News of the World، إيرادات وصلت إلى 10 مليون و 875 ألف في الولايات المتحدة الأمريكية فقط، حيث طرح العمل في 25 ديسمبر من العام الماضى، بينما لم تكشف شركة Universal المنتجه له، عن موعد وصوله إلى باقى دور العالم حتى الآن.

ومن المقرر أن يصل فيلم News of the World، خلال الفترة المقبلة إلى عدد كبير من دول العالم التي لم تضطر إلى إغلاق سينماتها بسبب فيروس كورونا، الذى تفشى منذ العام الماضى، وأدى إلى توقف عرض الأفلام المختلفة حول العالم

كما عقدت الشركة المنتجة Universal Pictures، صفقة مع منصة نيتفلكس لـ طرح الفيلم، دون الكشف عن موعد بعد.

ويدور فيلم News of the World ، فى مرحلة زمنية تلى نهاية الحرب الأهلية، حيث ينتقل الكابتن جيفرسون كايل كيد (توم هانكس)، وهو من قدامى المحاربين في ثلاث حروب، من بلدة إلى أخرى باعتباره راوي قصص غير خيالي، يتقاسم أخبار الرؤساء والملكات، العداوات المجيدة، الكوارث، والمغامرات التي تجتاح العالم.

فيلم News of the World، بطولة توم هانكس، هيلينا زنجل، توم أستور، ترافيس جونسون، آندي كاستيليتش، راي ماكينون، ماري وينينجهام، جيفري وير، كريس بيلسما، جاستن تادي، دارين جيوسي.

وفي سهول تكساس، يلتقي مع جوانا (هيلينا زنجل)، وهي طفلة تبلغ من العمر 10سنوات استقبلها شعب كيوا قبل ست سنوات وترعرعت كواحدة منهم، جوانا، معادية لعالم لم تختبره من قبل، يتم إعادتها إلى خالتها وعمها ضد إرادتها، يوافق كيد على إعادة الطفلة إلى المكان الذى تنتمي إليه، وبينما يسافرون مئات الأميال في البرية التي لا ترحم، سيواجه الاثنان تحديات هائلة لكل من القوى البشرية والطبيعية أثناء بحثهما عن مكان يمكن أن يسميه أي منهما وطنًا.