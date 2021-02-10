شكرا لقرائتكم خبر عن فتحى عبد الوهاب يبحث عن كنز فى أحداث مسلسله الجديد "رهبة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف النجم فتحى عبد الوهاب، تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسله الجديد "رهبة"، وتجمع المشاهد بينه وبين الفنان أحمد صفوت ودارين حداد، حيث يتبقى 50 يوما ويتم الانتهاء من تصوير العمل بالكامل، ويدخل مرحلة المونتاج، للعرض فى شهر رمضان المقبل بعد توقف 3 سنوات.

حيث تدور أحداثه حول كنز مجهول يبحث عنه العديد من الأشخاص، ويدخل عبد الوهاب فى صراعات كبيرة بينهما، حيث يجسد فتحى عبدالوهاب دور تاجر آثار، وتربطه علاقة قديمة بايتن عامر، وهذه العلاقة القديمة تطارد فتحى في رحلة البحث عن الكنز والصراع على الوصول له.

المسلسل من بطولة فتحي عبدالوهاب، آيتن عامر، ميرهان حسين، أحمد صفوت، مى القاضى، أحمد كرارة، محسن منصور، أحمد فؤاد سليم، طارق عبدالعزيز، عصام شاهين، شريف إدريس، دارين حداد، أحمد عبدالله محمود، من تأليف طارق بركات، وإخراج عادل الأعصر.

من ناحية أخرى يشارك الفنان فتحى عبد الوهاب فى السباق الرمضانى المقبل من خلال مسلسل "القاهرة كابول" مع النجمين طارق لطفى وخالد الصاوى، للمخرج حسام على وتأليف عبد الرحيم كمال ويشارك في بطولته كل من سامح السيد وحنان مطاوع ونبيل الحلفاوى.