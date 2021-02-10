نجوى كرم تعلق على اقتراب وصول "مسبار الأمل" للمريخ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

علقت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، على اقتراب وصول "مسبار الأمل" الذي أطلقته دولة الإمارات في يوليو الماضي، إلى المريخ في أول رحلة فضائية نحو الكوكب في تاريخ العرب.

وغردت "نجوى"، عبر "تويتر"، بمقطع فيديو لأغنيها "زايد مجدها"، التي غنتها خصصيًا للشعب الإماراتي وعلقت على الفيديو قائلة: "ألف مبروك للإمارات وهنيئا لكل العرب، مسبار الأمل".

ومن المتوقع أن يصل مسبار "الأمل" الإماراتي، أول رحلة عربية استكشافية من نوعها، إلى مدار كوكب المريخ، ما يجعله أول مهمة من أصل ثلاث تبلغ الكوكب الأحمر هذا الشهر.

وأطلقت كل من الإمارات والصين والولايات المتحدة مهمات إلى كوكب المريخ في يوليو الماضي، مستفيدة من تموضع فضائي مؤاتٍ لإرسال دفعة جديدة من آليات البحث إلى المدار أو إلى سطح الكوكب الأكثر استقطابا للاهتمام في المجموعة الشمسية.

وفي حال نجاح المهمة، ستصبح الدولة الخليجية الثرية التي تحتفل هذا العام بذكرى ولادتها الخمسين، خامس دولة في العالم تصل إلى المريخ بينما ستصبح الصين السادسة في اليوم التالي.

وقبيل الموعد المرتقب، أضاءت الإمارات معالمها باللون الأحمر ليلا، ووضعت الحسابات الحكومية على وسائل التواصل الاجتماعي صورة مسبار "الأمل"، بينما يستعد برج خليفة، أطول مباني العالم، لعرض احتفالي ضخم.