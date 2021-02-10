شكرا لقرائتكم خبر عن بعد "شطبنا".. رامى صبرى يجدد تعاونه مع الشاعر محمد عاطف فى "عيونه لما قابلونى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون المطرب رامي صبري مع الشاعر محمد عاطف في أغنية جديدة بعنوان"عيونه لما قابلونى"، من ألحان رامي صبرى، وتوزيع جلال حمداوى، ومن المقرر طرحها في عيد الحب.

ولم تكن هذه المرة هى الأولى التي يتعاون فيها محمد عاطف مع رامي صبري ، حيث تعاونا مؤخرا من خلال أغنية "شطبنا"، وهى من ألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم.

وكان آخر أعمال الشاعر محمد عاطف أغنية "فجأة افترقنا" للنجم تامر حسنى من ألبوم "خليك فولاذى"، وهى من ألحان تامر على وتوزيع يحيى يوسف، أغنية "محتاج سنة"، التى طرحها المطرب أحمد جمال، وحققت نجاحا كبيرا، وهى ومن ألحان أحمد زعيم وتوزيع موسيقى توما، وتعتمد الأغنية على الطابع الرومانسى.

وتقول كلمات الأغنية: فجأه افترقنا وفراقنا سرقنا من حضن بعض، بعد اتفاقنا ووفاقنا القرب اتغير لبعد، سافر نصيبي بحبيبي، وكأن مفيش بينا وعد واللي انا رتبته وبنيته ماتهنتش بيه، قلبي اتلخبط في حساباته متحير مش لاقي حل، مرمي في سجون ذكرياته والوحده احساس ممل.