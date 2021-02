شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تريلر The Falcon and The Winter Soldier قبل طرحه فى مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الشركة المنتجة لمسلسل The Falcon and The Winter Soldier، التريلر الرسمي له، استعدادا لعرضه على منصة ديزني في 19 مارس المقبل، ويضم المسلسل 6 حلقات. والعمل من بطولة أنتوني ماكي في دور سام ويلسون الملقب بالصقر، وسيباستيان ستان في دور بوكي بارنز الملقب بالجندي الشتوي، الثنائي اللذان اجتمعا في اللحظات الأخيرة من فيلم Avengers: Endgame الروائي الطويل، يتعاونان من جديد في مغامرة عالمية جديدة. المسلسل الجديد " The Falcon and The Winter Soldier "، من بطولة دانييل برول في دور بارون زيمو، وإميلي فانكامب في دور شارون كارتر، ويات راسل في دور جون ووكر، وإخراج كاري سكوجلاند مع مالكولم سبيلمان الذي يعمل ككاتب رئيسي. وأعلن كيفن فيجي، رئيس Marvel Studios، والمدير الإبداعي بشركة Marvel، عن خطط لتوسيع ومستقبل Marvel Cinematic Universe، حيث صرح فيجى “الكون السينمائي ينسج أحداث القصة والأبطال والأشرار عبر 23 فيلما روائيا حتى الآن، وباستخدام Disney + ، يمكننا توسيع طريقة سرد القصص هذه إلى تنسيق جديد - إنشاء سلسلة مرتبطة بإصداراتنا المسرحية ، مما يجعل MCU أكثر غامرة من أي وقت مضى". وكشفت Feige عن ثلاث سلاسل جديدة من Marvel على منصة ديزنى بلس، وهم Armor Wars، Ironheart، و Secret Invasion، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale ". فى سياق مختلف أعلنت شركة ديزنى عن بدء تصوير مسلسل Star Wars: Kenobi الجديد في بوسطن، ماساتشوستس، الشهر المقبل، وأشار تقرير الإنتاج الذى نشر على موقع tvseriesfinale، عن موعد تصوير العمل الذى سيبدأ في 4 يناير من العام الجديد 2021، وإلى الآن لم يتم الإعلان عن موعد محدد لـ طرح العمل الجديد، لكن من المفترض أن يطرح في خلال أواخر العام المقبل 2021، على منصة ديزنى بلس.