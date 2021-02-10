فيديو.. الفيشاوي وزوجته في ضيافة محمد منير: بنسمع الملك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شارك الفنان أحمد الفيشاوي جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، مقطع فيديو له رفقة زوجته نادية الكامل.

وظهر في الفيديو الذي التقطته زوجته، الفنان محمد منير ويبدو أن الفيشاوي حرص على زيارة الكينج ومن جانبه غنى الأخير لهما أغنية من أغانيه وعلق "الفيشاوي"، على الفيديو قائلًا: "بنسمع الملك من الملك نفسه، إحنا بنحبك جدًا يا منير".

على جانب آخر، ينتظر أحمد الفيشاوي، طرح فيلمه الجديد "30 مارس" بدور العرض السينمائي، بطولة دينا الشربيني وخالد الصاوي وإنجي المقدم وأسماء أبواليزيد وندى موسى وصبري فواز ومحمد شاهين ومحمد جمعة ومحمد علي رزق وأحمد خالد صالح.

كما ينتظر عرض فيلم "قمر 14"، بطولة خالد النبوي، شيرين رضا، غادة عادل، خالد أنور، أحمد مالك، مي الغيطي، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد الفيشاوي، وياسمين رئيس.