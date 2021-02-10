بتول عرفة تجمع محمد محسن وهبة مجدي فى عيد الحب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

انتهت المخرجة بتول عرفة خلال الفترة الماضية من تصوير عدة أغاني جديدة على طريقة الفيديو كليب، منها أغنية "أهلا بيك"، للمطرب محمد محسن، والمقرر طرحها خلال اليومين المقبلين بالتزامن مع احتفالات عيد الحب.

ونجحت المخرجة بتول عرفة في الجمع بين محمد محسن وزوجته الفنانة هبة مجدي، ليظهرا للمرة الأولى معا في كليب رومانسي مصور، حيث أقنعت المخرجة الفنانة الشابة بالظهور في هذا الكليب رغم انشغالها بتصوير عدد من أدوارها في الدراما التليفزيونية

وتم تصوير الكليب فى لبنان، حيث حرصت المخرجة على اختيار موقعا جديدا بحيث يتماشى مع الشكل الذى تقدمه فى الكليب.

وشوقت المخرجة بتول عرفة الجمهور خلال الأيام الماضية بعدما نشرت صورة لها مع المطرب محمد محسن وزوجته هبة مجدى من لوكيشن التصوير، وظهر الفنانان من خلفهما دون أن تتضح معالمهما، وعلقت بتول على الصورة:"توقعوا الكليب القادم مع مين؟".

وتعد أغنية "أهلاً بيك" أولى اغاني ألبوم محمد محسن الجديد، الذي ينوي طرح أغانيه فرادى خلال هذا العام، ويتغنى عبر العمل الجديد بكلمات الشاعرة نور عبد الله، وألحان محمد النادي وتوزيع يحيي يوسف، وهم نفس فريق العمل الذي اجتمع من قبل في أغنية "في قلبي مكان".

وكانت المخرجة بتول عرفة قد حققت نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية من خلال عدة كليبات منها " bon voyage" للنجمة اللبنانية كارول سماحة خلال فترة طرحه، وكذلك كليب "جانى في ملعبى"، للمطرب محمد نور، والذى كانة بمثابة اكتشاف جديد لنجم فرقة واما.