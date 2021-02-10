ماجي بو غصن تعلق على اقتراب "مسبار الأمل" للمريخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علّقت الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن، على اقتراب وصول "مسبار الأمل" الذي أطلقته دولة الإمارات في يوليو الماضي، إلى المريخ في أول رحلة فضائية نحو الكوكب في تاريخ العرب.

وكتبت ماجي تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، :"الإمارات فخر الإنجاز والنجاح، مسبار الأمل يصل اليوم إلى مدار المريخ، تحية لكل الجهود المبذولة، مبروك لكل العرب".

يذكر أن، آخر أعمال الفنانة ماجي بو غصن، كان مسلسل "أولاد آدم"، وجسدت خلاله شخصية القاضية "ديما".

"أولاد آدم" بطولة مكسيم خليل، قيس الشيخ نجيب، دانييلا رحمة، ندى أبو فرحات وكارول عبود، من كتابة رامي كوسا، وإخراج الليث حجو، ومن إنتاج جمال سنان