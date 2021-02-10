قمر أنيقة ونيللي مقدسي وسط الطبيعة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

قمر

نشرت المطربة اللبنانية قمر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس أنيقة داخل سيارتها الفارهة.

أميرة هاني

نشرت الفنانة أميرة هاني صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية نظارة شمسية، حازت الصورة إعجاب متابعيها.

تارا عماد

نشرت الفنانة تارا عماد صورة جديدة لها، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ميار الغيطي

نشرت الفنانة ميار الغيطي صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيها على "مرجيحة".

ميريام فارس

نشرت الفنانة ميريام فارس صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أنيق

نرمين ماهر

نشرت الفنانة نرمين ماهر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة عفوية.

نسرين طافش

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من داخل أحد الفنادق.

نوال الزغبي

نشرت المطربة اللبنانية نوال الزغبي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أنيق، نالت الصورة إعجاب متابعيها.

نيللي مقدسي

نشرت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها وسط الطبيعة، حازت الصورة على إعجاب متابعيها