الخميس.. أحمد الفيشاوي ضيف إنجي علي في "أسرار النجوم"

محمد اسماعيل - القاهرة - يحل الفنان أحمد الفيشاوي ضيف حلقة الخميس القادم ببرنامج "أسرار النجوم"، الذي تقدمه المذيعة إنجي علي على قناة FM الإذاعية.

ونشرت "إنجي"، صورة للفيشاوي عبر "إنستجرام"، وعلقت: "ضيفي هو فنان خاص جدًا قد تختلف معه في الرأي وتصطدم في جرأته أحيانًا ولكن لا تختلف على موهبته وجرأته الفنية واختيارته المتميزة، انتظروني في حلقة خاصة الخميس القادم، مع الفنان أحمد الفيشاوي".

على جانب آخر، ينتظر أحمد الفيشاوي، طرح فيلمه الجديد "30 مارس" بدور العرض السينمائي، بطولة دينا الشربيني وخالد الصاوي وإنجي المقدم وأسماء أبواليزيد وندى موسى وصبري فواز ومحمد شاهين ومحمد جمعة ومحمد علي رزق وأحمد خالد صالح.

كما ينتظر عرض فيلم "قمر 14"، بطولة خالد النبوي، شيرين رضا، غادة عادل، خالد أنور، أحمد مالك، مي الغيطي، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد الفيشاوي، وياسمين رئيس.